Wird Prinz George große Rolle bei Charles' Krönung spielen?

Prinz George (9) soll bei der Krönungszeremonie von König Charles III. (74) wohl mehr als nur ein Zuschauer sein! Im vergangenen September ist Queen Elizabeth II. (✝96) nach über 70 Jahren Regentschaft gestorben. Seitdem übernimmt ihr ältester Sohn ihre royalen Aufgaben – allerdings wurde er noch nicht offiziell zum König von Großbritannien gekrönt. Im kommenden Mai ist es aber endlich so weit – bei dem historischen Ereignis soll Charles' Enkel George eine bedeutende Rolle einnehmen.

Der Sohn von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) soll nicht nur am Gottesdienst teilnehmen – wie The Telegraph berichtete, seien seine Eltern aber noch am Überlegen, ob der Neunjährige auch eine zentrale Rolle bei der Krönungszeremonie spielen solle. Bisher seien der Prinz und die Prinzessin von Wales noch am Hadern, da sie nicht wollen, dass der Druck auf den Jungen und das folgende mediale Interesse zu viel für ihn werde. Was genau der Enkel von Charles bei diesem Ereignis machen soll, ist allerdings unklar.

Georges Großonkel Prinz Andrew (63) soll dagegen keine Aufgabe während der Zeremonie übernehmen. Laut Mail on Sunday soll der in Ungnade gefallene Prinz sogar so platziert werden, dass er während der Krönung seines Bruders kaum zu sehen sein wird.

