Oasis-Comeback möglich? Noel Gallagher streut Gerüchte

Dürfen Fans noch auf eine Rückkehr von Oasis hoffen? Im Jahr 2009 gab Noel Gallagher (55) seinen Ausstieg aus der Band bekannt. Die Musikgruppe existierte noch ein Jahr lang mit Noels Bruder Liam (50), löste sich dann aber schließlich auf. Das Ende der Band bedeutete auch einen bis heute anhaltenden Streit zwischen den Brüdern Noel und Liam. Doch ist Oasis wirklich Geschichte? Noel hat mit der Band offenbar noch nicht ganz abgeschlossen.

Noel ist seit 2011 Frontmann der Band Noel Gallagher’s High Flying Birds. In der Dokumentation "Out Of The Now" sprach der Sänger über die Tour der Band. Die Ticketpreise seien in den vergangenen Jahren in die Höhe geschossen, weswegen der 55-Jährige neben seinen eigenen auch Songs von Oasis spielt, damit die Fans auch wirklich auf ihre Kosten kommen. "[Ich frage], 'wie viel kosten die Tickets?' Was zur Hölle? Ich spiele dann besser auch 'Half The World Away' und 'Wonderwall'", meinte Noel.

Außerdem habe Noel offenbar Frieden mit seiner Vergangenheit geschlossen. "Oasis war das Größte, was mir je in meinem Leben passiert ist – und je passieren wird", weiß der Brite. Fans veranlasste dies laut Daily Mail zu hoffen, dass Noel und Liam womöglich doch wieder zusammen als Oasis auf der Bühne stehen werden. "Er weiß ganz klar, dass die Leute mehr Oasis in ihrem Leben haben wollen, wenn er schon deren Songs in seine Solo-Shows einbaut", meinte ein Fan zu wissen.

Getty Images Noel und Liam Gallagher

Getty Images Noel und Liam Gallagher im November 2008

Getty Images Noel Gallagher, Musiker

