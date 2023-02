Tierische Kids: Laura Maria Rypa teilt Foto mit "drei Babys"

Laura Maria Rypa (27) hat ihre Babys um sich geschart! Vor wenigen Wochen wurde sie zum ersten Mal Mama: Gemeinsam mit ihrem Verlobten Pietro Lombardi (30) durfte die Influencerin den kleinen Leano Romeo auf der Welt begrüßen. Doch nicht nur er fordert ihre volle Aufmerksamkeit – Laura hat auch noch zwei süße Fellkinder! Nun teilte sie ein zuckersüßes Foto mit Leano und ihren beiden Hunden.

"Mom of three", schrieb die Netz-Bekanntheit liebevoll unter ihr letztes Foto auf Instagram. Darauf sitzt sie mit Leano auf dem Arm auf dem Teppich in ihrem Haus und lächelt ihn ganz liebevoll an. Um das süße Mama-Sohn-Duo haben sich ihre tierischen Gefährten versammelt: Ganz brav liegt American-Akita-Hündin Akira an Lauras Seite und blickt geradewegs in die Kamera. Vor ihr hat Zwergspitz-Mix Mia ebenfalls ganz folgsam Platz genommen. Fehlt nur noch Papa Pietro fürs perfekte Familienbild!

Die Fans sind ganz begeistert von Lauras Foto mit ihren drei Kleinen. "Tolles Foto. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn Kinder mit Tieren aufwachsen können", schwärmte eine Userin. "Süß. Zwei davon bleiben ewig Babys, eins nicht, also genieße die Zeit", empfahl eine weitere. Auch Familienvater Pietro kommentierte das Bild ganz verzückt mit zwei Herzen.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit Hündin Akira, Januar 2022

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit ihren zwei Hunden, 2021

Instagram / pietrolombardi Laura Maria und Pietro Lombardi im September 2020

