Dank Trennungs-Drama: Iris Klein hat acht Kilo abgenommen

Der Liebeskummer verdirbt Iris Klein (55) wohl den Appetit! In den vergangenen Wochen hielt die Mutter von Daniela Katzenberger (36) ihre Community mit dem Trennungsdrama rund um sich und ihren Noch-Ehemann Peter Klein (55) auf Trab. Sie warf ihm vor, mit Yvonne Woelke (41), während er als Dschungelcamp-Begleitung in Australien war, fremdgegangen zu sein und begann eine öffentliche Schlammschlacht. Inzwischen hat sie sich bei ihrem Ex entschuldigt und will nach vorne blicken. Das Drama der vergangenen Wochen macht sich jedoch auch auf der Waage bemerkbar – Iris hat acht Kilo abgenommen!

In ihrer Instagram-Story berichtete die 55-Jährige, dass es ihr mit jedem Tag etwas besser gehe und sie stark bleiben wolle. Außerdem freute sich Iris über einen Gewichtsverlust. "Und ich habe auch noch acht Kilo abgenommen. Jetzt kriege ich langsam wieder eine Taille", berichtete die einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin ihren Fans. Ihren Anblick will sie auch niemandem vorenthalten. "Dann wird es ja Zeit für ein Fotoshooting. Dann machen wir ein paar Bikinibilder am Meer oder auf der Finca", nahm sie sich vor.

Schon im vergangenen Jahr hatte Iris ihren Kilos den Kampf angesagt und das ganze via Instagram dokumentiert. Im Juli hatte sie noch verkündet, ihre Ernährung umgestellt zu haben und vermehrt Sport zu treiben. Vor allem Kraftsport machte die gebürtige Pfälzerin.

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im Juli 2022

