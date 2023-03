Prinzessin Eugenie besucht Klinik, in der sie als Kind war!

Prinzessin Eugenie (32) kehrte an einen altbekannten Ort zurück. Die Enkelin von Queen Elizabeth II. (✝96) sprach stets offen über ihre Skoliose-Erkrankung. Als Kind litt die Royal-Lady an einer Deformierung der Wirbelsäule und musste schließlich im Alter von zwölf Jahren operiert werden. Rund zwanzig Jahre später scheint sich die Cousine von Prinz Harry (38) an diese Zeit bestens zu erinnern und Revue passieren zu lassen: Eugenie stattete dem Krankenhaus erstmals einen Besuch ab!

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie sich Eugenie, die zum zweiten Mal schwanger ist, Zeit für die kleinen Patienten nahm und sich mit dem Personal unterhielt. Für die 32-Jährige sei die Rückkehr in die Klinik stets ein besonderer Ort. "Ich bin hocherfreut, heute hier zu sein und wieder einmal die lebensverändernde Arbeit zu sehen, die im Krankenhaus geleistet wird. Dies ist eine Wohltätigkeitsorganisation, die mir sehr am Herzen liegt."

Die Mutter eines Sohnes ist Schirmherrin des Royal National Orthopaedic Hospital in London – es war das erste Mal, dass sie die Einrichtung besuchte. Während ihres Termins lobte sie die Angestellten und betonte: "Es war inspirierend, heute hier diejenigen zu treffen, die vom Fachwissen der Mitarbeiter und Dienste des Krankenhauses profitiert haben, und aus erster Hand zu hören, wie sehr dies ihr Leben verändert hat, so wie es auch für mich war, als ich ein Kind war."

Anzeige

Getty Images Prinzessin Eugenie beim Weihnachtsgottesdienst in der Westminster Abbey, 2021

Anzeige

ActionPress / SWNS / SWNS Prinzessin Eugenie beim Weihnachtsgottesdienst in Sandringham, 2022

Anzeige

Getty Images Prinzessin Eugenie im März 2019 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de