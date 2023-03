"Er ist da und ist nicht da": Freund über Michael Schumacher

Wie steht es um Michael Schumacher (54)? Im Dezember 2013 kam es zu einem schrecklichen Unfall: Der Ex Formel-1-Fahrer war beim Skifahren verunglückt. Der zweifache Vater prallte gegen einen Felsen und erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Mit den Folgen soll der einstige Profi-Sportler heute noch zu kämpfen haben, allerdings ist über seinen Zustand kaum was bekannt. Nun gab Michaels erster Teamchef seltene Einblicke.

In einem Interview mit dem britischen Wettanbieter Online Betting Guide sprach Eddie Jordan über seinen Freund und verriet: "Es ist für seinen Sohn Mick sicher nicht leicht zu wissen, dass der Vater nicht am Familienleben teilhaben kann. Dass er da ist – aber nicht da ist." Eddie stehe seinem Freund weiterhin zur Seite und betonte, dass seine Liebe für den 54-Jährigen immer vorhanden sei und ihn lieben werde "so lange er atme".

Auch Schumis Familie hält sich ziemlich bedeckt, was den Gesundheitszustand des ehemaligen Rennfahrers anbelangt. Zuletzt sorgten sie für Spekulationen, da sein Sohn Mick Schumacher (23) an Weihnachten einen Schnappschuss Foto teilten, auf dem Michael allerdings nicht zu sehen war.

