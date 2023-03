Immer noch glücklich: Jill Lange schwärmt von Lars Maucher

Jill Lange (22) und Lars Maucher (26) schwelgen offenbar immer noch total im Liebesglück! Nach einigem Hin und Her haben die einstigen Ex on the Beach-Kandidaten im vergangenen Jahr zueinandergefunden und wurden ein Paar. Inzwischen wohnen sie sogar zusammen. Jetzt machen sie Liebesurlaub auf der thailändischen Insel Phuket – und dieser schweißt sie wohl noch mal mehr zusammen: Jill widmete Lars nun rührende Worte.

Auf Instagram veröffentlichte die 22-Jährige ein Video, in dem zu sehen ist, wie Lars ihr die Haare föhnt. "Ich liebe es, Zeit mit dir zu verbringen, auch wenn wir nichts tun – es spielt keine Rolle, was [wir machen]", schwärmte die einstige Are You The One?-Teilnehmerin. Mit ihm an ihrer Seite sei einfach alles besser. Das machte sie zudem mit der Verwendung des Hashtags #couplegoals deutlich.

Lars und Jill haben auch schon eine Reihe gemeinsamer Zukunftspläne. Im vergangenen September hatten sie gegenüber Promiflash verraten, dass sie erst mal in ihrer Wohnung ankommen wollen. Doch irgendwann soll auch Nachwuchs für sie ein Thema werden. "Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, möchten wir eine eigene Familie gründen", plauderte der Ex-Bachelorette-Boy aus.

Instagram / jill_langee Jill Lange und Lars Maucher, Realitystars

Instagram / jill_langee Jill Lange und Lars Maucher im Februar 2023 auf Phuket

Instagram / lars_maucher Lars Maucher und Jill Lange, Reality-TV-Stars

