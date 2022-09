Nach "Ex on the Beach": Lars und Jill verraten Liebesdetails

Lars Maucher (25) und Jill Lange (22) geben ein Liebes-Update! Der einstige Bachelorette-Kandidat und die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin bandelten bei Ex on the Beach miteinander an. Trotz vieler Höhen und Tiefen, die sie während der Flirtshow durchgemacht haben, sind sie mittlerweile ein Paar. Vor wenigen Wochen sind die beiden sogar zusammengezogen. Folgen bald weitere Schritte in ihrer Zukunftsplanung? "Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, möchten wir eine eigene Familie gründen”, verriet Lars gegenüber Promiflash.

