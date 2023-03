Aus Rache? Prinz William wollte Harrys Frogmore-Rausschmiss

Hatte etwa Prinz William (40) seine Finger mit im Spiel? Seit Jahren herrscht zwischen seinem Bruder Prinz Harry (38) und der britischen Königsfamilie dicke Luft. Doch mit der Veröffentlichung ihrer Doku und der Memoiren scheinen der Royal und seine Frau Herzogin Meghan (41) einen Schritt zu weit gegangen zu sein: Harrys Vater König Charles III. (74) wirft das Paar aus seiner Unterkunft im Vereinigten Königreich. Doch anscheinend hat Charles diese Entscheidung nicht alleine getroffen!

Das behauptete eine Quelle gegenüber The Daily Beast: "Charles trifft diese Entscheidungen nicht allein. Er hat die Unterstützung seines Sohnes und Erben und arbeitet mit ihm zusammen. Sie sind eine Einheit und stehen sich näher als je zuvor." Wollte sich William damit etwa bei seinem jüngeren Bruder rächen? "Er fühlt sich von Harry völlig verraten. Die Beziehung war noch nie so schlecht, und er hasst ihn für das, was er der Familie in den Büchern und Interviews angetan hat. Er wird jede Entscheidung seines Vaters unterstützen", erklärte zudem ein weiterer Insider.

Statt Harry und Meghan soll nun Charles' Bruder Prinz Andrew (63) in das Haus mit fünf Schlafzimmern ziehen. Begeistert ist der skandalträchtige Royal von dieser Entscheidung allerdings nicht: "Andrew sträubt sich gegen die Idee, ins Frogmore Cottage zu ziehen", verriet bereits ein Insider gegenüber The Sun.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Anzeige

Getty Images Prinz William, Prinz Charles und Prinz Harry bei den Invictus Games 2011

Anzeige

Getty Images Prinzessin Beatrice, Prinz Andrew und Prinzessin Eugenie beim Weihnachtsgottesdienst 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de