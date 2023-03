Dicke Lippen: Fans entsetzt über Khloé Kardashians Gesicht

Hat Khloé Kardashian (38) dem Beauty-Doc etwa mal wieder einen Besuch abgestattet? Dass die Unternehmerin diversen Schönheitseingriffen nicht abgeneigt ist, hat sie bereits häufig unter Beweis gestellt: So unterzog sie sich unter anderem einer Nasen-OP und möchte sich auch die Brüste optimieren lassen. Ihr Mund wirkt ebenfalls schon lange nicht mehr natürlich. Doch nun schockierte Khloé ihre Fans mit ganz besonders fülligen Lippen!

Auf Instagram teilte Khloé ein süßes Video mit ihrer Tochter True (4), in dem sie sich verkleiden – doch die Aufmerksamkeit der Fans bekam besonders der Mund der TV-Bekanntheit: Ihre Lippen und die Partie darüber wirken außergewöhnlich dick. "Was ist mit Khloés Mund passiert?", wunderte sich ein User. Andere fanden gleich deutlichere Worte: "Sie sollte ihre Lippen in Ruhe lassen", "Es ist so schlimm" und "Sie ist komplett verpfuscht" waren nur einige der entsetzen Kommentare.

Zuletzt musste sich der The Kardashians-Star aber auch wegen eines medizinischen Problems unters Messer legen: Khloé hatte einen Tumor in der Wange, der operativ entfernt werden musste. Deswegen musste sie noch bis vor wenigen Tagen ein Pflaster im Gesicht tragen.

Instagram / khloekardashian True Thompson und Khloé Kardashian im März 2023

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Unternehmerin

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit Pflaster auf der Wange, Februar 2023

