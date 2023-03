Mel B. meint: Spice Girls wussten von Missbrauch in Ehe

Mel B.s (47) Bandkolleginnen wussten Bescheid! Die Britin war als Mitglied der Spice Girls weltberühmt geworden. 2007 heiratete sie den Filmproduzenten Stephen Belafonte (47). Die Ehe wurde zehn Jahre später geschieden. Nach der Trennung machte die Dreifachama ihrem Ex heftige Vorwürfe: Er soll sie beleidigt, geschlagen und sexuell missbraucht haben. Offenbar war Mel B.s Misshandlung unter den Spice Girls ein offenes Geheimnis!

In der BBC-Sendung "Wednesday's Newsnight" sprach die 47-Jährige über die schlimme Zeit in ihrem Leben. Die Frage, ob die Spice Girls damals gewusst hätten, was bei ihr los war, bejahte Mel: "Ja, ich glaube, einige von ihnen wussten es, wenn auch nur teilweise." Denn sie war wohl gut darin gewesen, ihre eigentlichen Gefühle zu verstecken: "Aber ich war 10 Jahre lang dabei, ich war sehr gut darin, Dinge zu verbergen, vor allem alles, was mit meinem damaligen Ehemann zu tun hatte und was ich zu Hause machte oder wo ich gerade herkam."

Der einstige Mann der Sängerin streitet die Vorwürfe bis heute vehement ab. Doch Mel kämpft offenbar immer noch mit der Verarbeitung der Geschehnisse. "Fast fünf Jahre später wache ich immer noch in den frühen Morgenstunden auf und habe schreckliche Geräusch- und Bildfragmente im Kopf, die ich versucht habe zu verdrängen", hatte sie Anfang des vergangenen Jahres gegenüber The Sun erklärt.

Getty Images Mel B. und Stephen Belafonte in Los Angeles

Getty Images Die Spice Girls bei einem Konzert im November 2007

Getty Images Mel B. im Mai 2022

