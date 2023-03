Bereut Pete Davidson seine Beziehung zu Kim Kardashian?

Pete Davidson (29) hat einen ganz schönen Verschleiß an Frauen! Bis August vergangenen Jahres war er mit Kim Kardashian (42) zusammen gewesen. Danach wurde ihm eine Romanze mit Emily Ratajkowski (31) nachgesagt. Aktuell bandelt er mit Chase Sui Wonders (26) an. Die Schauspielerin macht den Comedian offenbar sehr glücklich und passt auch viel besser zu ihm als seine Verflossenen. Deshalb bereut der Frauenschwarm nun wohl seine Beziehung mit Kim. Was genau Pete störte, erfahrt im Promiflash-Video!

