Strahlend! Jason Oppenheim genießt Date-Night mit Mary-Lou

Sie können die Finger nicht voneinander lassen! Jason Oppenheim (45) ist seit vergangenem August wieder offiziell vom Markt. Der Unternehmer, der zuvor mit seiner Selling Sunset-Kollegin Chrishell Stause (41) zusammen war, ist nun an Marie-Lou Nürk vergeben. Schon häufiger wurden die beiden Turteltauben knutschend in der Öffentlichkeit abgelichtet. Wie verliebt das Paar nach knapp sieben Monaten Beziehung immer noch ist, zeigen es jetzt erneut!

Auf Fotos, die DailyMail vorliegen, sieht man die Zwei beim Verlassen einer angesagten Cocktailbar in West Hollywood. Was sofort auffällt: Das Paar wirkt total gelassen und glücklich – beide haben ein breites Lächeln im Gesicht. Der 45-Jährige drückt seine Freundin, die einen Kopf größer ist als er, fest an sich. Die deutsche Influencerin hat sich für den Abend herausgeputzt: Sie trägt ein transparentes bauchfreies Oberteil. Dazu kombiniert sie eine tief sitzende schwarze Hose. Ein besonderer Hingucker sind ihre goldenen Stiefel.

In einem Interview mit People hatte der Immobilienmakler verraten, dass sich seine Fans bei "Selling Sunset" auf einige Szenen mit Marie-Lou freuen dürfen. "Wir haben schon ein paar Mal zusammen gedreht und ich habe kein Problem damit, noch mehr zu filmen", stellte er klar. Jason fuhr fort, dass er sich sogar sehr sicher sei, dass das Model einige Male in seiner Sendung zu sehen sein werde: "Sie kommt Ende des Jahres für ein paar weitere Monate hierher. Vielleicht werden wir also dann etwas drehen."

Instagram / marielounurk Marie-Lou und Jason Oppenheim, 2022

Action Press / Splash News Jason Oppenheim und Marie-Lou in West Hollywood

Agency/MEGA Marie-Lou Nürk und Jason Oppenheim im August 2022

