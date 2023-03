Neuer Versuch: Kevin Yanik und Kathi Wagener wollen heiraten

Kevin Yanik und Katharina Wagener (27) wagen es erneut! Vor einigen Wochen hatte das Are You The One?-Pärchen sein Liebes-Comeback gefeiert. Wie glücklich der 24-Jährige mit der Blondine ist, machte er nun erneut deutlich: Der Reality-TV-Star hielt ein zweites Mal um die Hand seiner Liebsten an. "Ich habe diesen zweiten 'Antrag' wochenlang geplant und wollte sie in einem ganz besonderen Moment, wo es nur uns beide gibt, erneut fragen, ob sie meine Frau werden möchte", schwärmt er auf Instagram.

