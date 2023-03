"Zu viel Müll im Kopf": Iris Klein hatte schlaflose Nacht

Macht Iris Klein (55) das Liebes-Aus mit Peter (55) doch mehr zu schaffen als gedacht? Die ehemalige Sommerhaus der Stars-Kandidatin hatte ihrem Noch-Ehemann vorgeworfen, sie mit der Schauspielerin Yvonne Woelke (41) betrogen zu haben. Das Paar trennte sich und lieferte sich eine öffentliche Schlammschlacht. Inzwischen haben sich Iris und Peter ausgesprochen und vertragen. Die Influencerin zeigte sich zuletzt sogar optimistisch. Doch nun hatte sie wieder eine schlaflose Nacht.

In ihrer Instagram-Story teilte die Mutter von Daniela Katzenberger (36) ein Selfie von sich mit einem verschlafenen Blick. In der Bildunterschrift erklärte sie, dass sie in der Nacht mal wieder überhaupt nicht die Augen zu bekommen habe. "Immer noch zu viel Müll im Kopf... Vielleicht muss ich doch mal darüber reden", vermutete die Mallorca-Auswanderin.

Vor wenigen Tagen hatte Iris erzählt, dass sie nicht so gut allein sein könne: "Es war immer jemand bei mir. Ich war eigentlich noch nie alleine, außer als ich Kind war. Vielleicht bin ich deshalb ein bisschen traurig, jetzt wieder alleine zu sein." Daher wolle sie bald wieder auf Partnersuche gehen.

