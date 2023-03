Werbe-Fail: Iris Klein zeigt sich aus Versehen nackt im Netz

Da hätte Iris Klein (55) wohl lieber noch mal genauer hingucken sollen! Die Mutter von Daniela Katzenberger (36) ist momentan in aller Munde. Während ihr Noch-Ehemann Peter (55) ihren Schwiegersohn Lucas Cordalis (55) für das Dschungelcamp begleitet hatte, soll er sie mit Yvonne Woelke (41) betrogen haben. Mittlerweile gab der Lackierer sogar zu, sich verliebt zu haben – und die Ehe ist Geschichte. Doch Iris macht weiter auf sich aufmerksam: Im Netz enthüllte sie sich aus Versehen nackt!

Die 55-Jährige wollte eigentlich nur in ihrer Instagram-Story Werbung für einen Rasierer machen – doch das ging leider nach hinten los! Die TV-Bekanntheit filmte sich dabei, wie sie die Dusche betritt und das beworbene Produkt an ihrem Bein benutzt. Doch was ist das? In der Armatur ihrer Dusche spiegelt sich die nackte Brust der einstigen Dschungelcamp-Kandidatin! Das war so wohl nicht geplant!

Doch das ist nicht das erste Mal, dass Iris einen Fail im Netz landet. Die TV-Bekanntheit hatte vergangenes Jahr an dem Format Kampf der Realitystars teilgenommen. Damals hatte sie ein Bild zu ihrem Einzug in die Sala gepostet – und auf diesem war sie fast bis zur Unkenntlichkeit bearbeitet!

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Kleins Bein sowie ihre Brust in der Spiegelung der Armatur

RTLZWEI Iris Klein, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin 2022

Instagram/iris_klein_mama_ Iris Klein, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2022

