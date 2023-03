Witwe Kelsey verbringt ersten Geburtstag ohne Tom Parker (†)

Ein schwerer Tag für Kelsey Parker! Vor knapp einem Jahr hat die Schauspielerin ihren Ehemann, The Wanted-Sänger Tom Parker (✝33), verloren. Der Musiker starb infolge eines Hirntumors. Das war natürlich ein harter Schlag für seine Witwe, die ihre zwei gemeinsamen Kinder nun ohne ihn großziehen muss. Inzwischen musste sie schon einige wichtige Ereignisse alleine meistern – wie die Geburtstage der Kinder, Weihnachten und Silvester. Auch ihr erster Geburtstag ohne Tom ist nicht leicht für Kelsey.

Via Instagram veröffentlichte Kelsey jetzt ein Throwback-Foto mit ihrem Mann. Tom saß damals bereits im Rollstuhl. "Vor genau einem Jahr war Tom kurz davor, zum allerletzten Mal auf Tour zu gehen. Ich war zu dieser Zeit noch voller Hoffnung", schrieb sie zu dem Bild. "Damals hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt meinen Geburtstag erstmals ohne ihn verbringen muss – noch ein erstes Mal. Wir haben fast alle ersten Male geschafft, aber ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt einen Unterschied macht..."

Weiter offenbarte Kelsey: "Es läuft nicht so, wie wir es geplant und gehofft hatten, aber hier sind wir nun. Wir ziehen das durch, genießen es, so gut wir können und leben das Leben, das wir haben, in vollen Zügen." Zum Schluss setzte sie noch den Hashtag "#positiveparkersfürimmer". Für ihre optimistische Ansicht bekam sie bereits viel Zuspruch von Fans in den Kommentaren wie: "Das ist die richtige Einstellung" oder "Ja, ihr schafft das!"

Instagram / being_kelsey Kelsey und Tom Parker kurz vor seinem Tod

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker, Schauspielerin

Instagram / being_kelsey Kelsey und Tom Parker mit ihren Kindern

