Die Taufe von Lilibet: Diese Royals kamen nicht zu der Feier

Eine Taufe bei den britischen Royals, abseits der gewohnten Tradition: Lilibet Diana (1) die Tochter von Prinz Harry (38) und seiner Frau Herzogin Meghan (41) wurde vor wenigen Tagen auf ihrem Anwesen in Montecito getauft. Nun werden immer mehr Details zu dem Event und der Gästeliste bekannt. Wer aus Harrys Familie kam zu der Taufe von Lilibet nach Kalifornien und wer blieb zu Hause?

Wie People jetzt berichtet, war auch Harrys Familie unter den Geladenen. König Charles III. (74), seine Frau Queen Consort Camilla (75), Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) blieben der Feier jedoch fern. 20 bis 30 Personen sollen anwesend gewesen sein, darunter auch Meghans Mutter Doria Ragland und Lilibets Patenonkel Tyler Perry (53). Dieser soll anlässlich der Taufe mit einem zehnköpfigen Gospel-Chor aus Atlanta eingeflogen sein und unter anderem "This Little Light of Mine", eines der Hochzeitslieder von Harry und Meghan, gesungen haben.

Im offiziellen Tauf-Statement von Harry und Meghan wurde Lilibet übrigens mit ihrem Adelstitel "Prinzessin" genannt. Seit König Charles III. den Thron übernommen hat, darf die Tochter der beiden diesen offiziell verwenden. Auch ihr Bruder Archie darf den Titel nun offiziell tragen. Ob sie ihre Adelstitel behalten wollen, können die beiden Geschwister zu gegebenem Zeitpunkt selbst entscheiden.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2020

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in den Sunken Gardens

