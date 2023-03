Gelöschtes One-Direction-Selfie: Harry Styles erklärt Post

Ein gelöschter Post brachte die Fans in Aufruhr! Vor einen paar Tagen postete Harry Styles (29) versehentlich ein Selfie von sich in einem Vintage-One Direction-Shirt, das ein Erinnerungsstück der ersten One-Direction-Tour von 2012 ist. Die Fans spekulierten natürlich sofort über eine Reunion der einstigen Band. Bei seinem Konzert in Neuseeland am Dienstag gab Harry den Fans aber eine einfache Erklärung.

Wie Daily Mail jetzt berichtet, erklärte Harry beim letzten Tour-Stop in Auckland den Fans: "Manchmal willst du Sachen für dich festhalten... Und manchmal postest du sie versehentlich in deiner Instagram-Story." Die Fans sind sich dennoch unsicher: Hat Harry das Foto wirklich nur für sich selbst geschossen oder wollte er es eigentlich in seiner privaten Story für enge Freunde posten?

Das T-Shirt-Selfie kam nur wenige Wochen nach den Brit Awards 2023, bei denen Harry in seiner Dankesrede die anderen Ex-Bandmitgliedern ansprach: "Ich will mich bei Niall, Louis, Liam und Zayn bedanken, auch ohne sie wäre ich heute nicht hier." Diese Aussage fachte die Hoffnung der Fans auf eine Reunion in der Zukunft auch weiter an.

Anzeige

Getty Images Harry Styles bei den Brit Awards 2023

Anzeige

Getty Images One Direction im Dezember 2014

Anzeige

Instagram / liampayne Harry Styles, Grammy-Preisträger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de