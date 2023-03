Peinlich? Iris Klein meldet sich nach Nippelblitzer zu Wort

Iris Klein (55) ist wohl so schnell nichts unangenehm! Die TV-Bekanntheit sorgte in den vergangenen Wochen mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen. Sie hatte ihrem Mann Peter (55) eine Affäre vorgeworfen. Mittlerweile sind die beiden tatsächlich getrennt. Die Dreifachmama erregte nun aber erneut Aufmerksamkeit. Die einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin zeigte in einem Beitrag im Netz versehentlich ihre nackte Brust. Doch Iris nimmt es mit Humor!

In ihrer Instagram-Story spricht die 55-Jährige den Fauxpas nun an. "Leute danke, dass ihr mich gewarnt habt, da war ja ein Nippelblitzer in der Armatur", beginnt sie lachend. Da es sich um eine Kooperation handelte, muss die Mutter von Daniela Katzenberger (36) den Clip nun neu aufnehmen: "Das heißt ich muss die Story morgen noch mal wiederholen. Muss ich ja noch mal duschen", fügte sie augenzwinkernd hinzu.

Was Peter wohl über den Fehltritt seiner Noch-Ehefrau denkt? Die beiden begruben nach der öffentlichen Schlammschlacht zuletzt das Kriegsbeil. "Ich wünsche mir wirklich nur Frieden und hoffe, dass wir in Zukunft vernünftig miteinander umgehen können", schrieb der vermeintliche Fremdgänger.

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Januar 2020

Anzeige

Instagram / peterklein_official Peter mit seiner Frau Iris Klein, April 2022

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Iris den Nippelblitzer mit Humor nimmt? Ich finde es gut! Ich finde es irgendwie komisch. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de