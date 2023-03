Sarah Ferguson hatte mit psychischen Problemen zu kämpfen

Sarah Ferguson (63) zeigt sich offen. Die gebürtige Britin hat allen Grund zur Freude: Schon bald wird sie zum dritten Mal Oma. Denn ihre und Prinz Andrews (63) Tochter Prinzessin Eugenie (32) wird zum zweiten Mal Mama. Ihre Freude darüber brachte die Großmutter bereits im Netz zum Ausdruck. Doch trotz ihres Familienglücks ging es Sarah nicht immer so gut – sie hatte früher mit psychischen Problemen zu kämpfen!

Wie Page Six berichtet, kramte die 63-Jährige ein Thema aus ihrer Vergangenheit während eines Interviews in New York hervor – ihre psychischen Probleme. "Ich habe es immer geschafft, sie sehr gut zu verstecken. Menschenfreundlichkeit, übermäßige Großzügigkeit, Geschenke, all diese Dinge", verriet sie im Gespräch und begründete ihre Handlungen: "Ich dachte immer: 'Man könne mich nicht lieben'. Ich hatte keinen Selbstwert, also musste ich das überkompensieren."

Ihre Töchter Eugenie und Beatrice (34) geben ihr den Halt, den sie braucht. Zwar wird Sarah von der Öffentlichkeit als das "dritte Rad am Wagen" bei ihren Töchtern angesehen, doch davon lässt sie sich nicht unterkriegen. "Ich bin der festen Überzeugung, dass es das Wichtigste ist, dass Beatrice, Eugenie und das dritte Rad – ihre Mutter – uns gegenseitig haben", erklärte sie.

Instagram / sarahferguson15 Sarah Ferguson und Prinzessin Eugenie

ActionPress/SIPA PRESS Sarah Ferguson im Mai 2017

Getty Images Sarah Ferguson und ihre Töchter Prinzessin Eugenie und Beatrice in NYC im September 2015

