Für Taylor Swifts Tour: US-Stadt Glendale ändert ihren Namen

Damit hat Taylor Swift (33) wohl nicht gerechnet! Die Sängerin zählt schon seit mehr als 16 Jahren zu den erfolgreichsten Frauen in der Musikbranche und begeistert mit ihren Songs zahlreiche Fans auf der ganzen Welt. Die größten Hits ihrer Karriere wird das Gesangstalent auf ihrer kommenden "The Eras"-Tour performen. Zum Start der Konzertreihe will ihr eine City eine besondere Ehre erweisen: Die US-Metropole Glendale benennt sich für Taylors Tour um!

Das erste Konzert der 33-Jährigen findet schon in wenigen Tagen in Glendale/Arizona statt. Um den Auftakt der ausverkauften "The Eras"-Tournee zu feiern, hat sich der Bürgermeister Jerry P. Weiser eine Überraschung für die Popikone überlegt: Für zwei Tage wird die Stadt zu Taylors Ehren umbenannt! Laut KPNX wird der spezielle Name am kommenden Montag verkündet und dann vom 17. bis zum 18. März gelten – so lange, wie die Künstlerin für ihre Performances in der Stadt ist.

Im November vergangenen Jahres hatte die Grammys-Gewinnerin ihren Fans ganz überraschend verkündet, dass sie wieder auf Tour gehen wird. Beim Verkauf der amerikanischen Tickets war es dann zu einem großen Desaster gekommen: Der Ticket-Shop war durch die hohe Nachfrage stark überlastet gewesen, weswegen mehr Karten verkauft worden waren als geplant.

Getty Images Taylor Swift im November 2018

Getty Images Taylor Swift im Februar 2023

Getty Images Taylor Swift im August 2015

