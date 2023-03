Geburtstags-Post: So niedlich sah Sharon Stone als Kind aus

Sie ist nicht wiederzuerkennen! Sharon Stone (65) ist mit Filmen wie "Basic Instinct" oder "Sliver" in den 90er-Jahren zur Femme fatale in Hollywood aufgestiegen. Geboren wurde die Schauspielerin in einer Stadt namens Meadville in Pennsylvania – und zwar genau vor 65 Jahren. Zu ihrem Ehrentag am Freitag beglückte die "Casino"-Darstellerin ihre Fans im Netz mit einem niedlichen Schnappschuss: Auf dem Foto ist Sharon noch ein kleines Kind!

"Danke ans Universum für eine weitere Reise um die Sonne", betitelt die 65-Jährige ihre süße Schwarz-Weiß-Aufnahme auf Instagram. Darauf beugt sie sich über eine Geburtstagstorte und trägt eine typische Topffrisur – von der späteren Sharon noch keine Spur. Unter ihrem Post häufen sich Glückwünsche von Kollegen. So schreibt etwa John Travolta (69): "Alles Gute Babygirl. In Liebe, JT", oder Kelly Ripa (52): "Happy Birthday meine Liebe!" Nach dem kürzlichen Verlust ihres Bruders ist dieser Geburtstag bestimmt ein besonders harter für die dreifache Mutter...

Via Instagram teilte Sharon vor wenigen Wochen ein Video, in dem sie sich erstmals zu dem Tod von Patrick äußerte. Sichtlich gerührt bestätigte die Hollywood-Ikone das Ableben ihres Bruders und richtete einige emotionale Worte an ihre Follower: "Wir als Familie danken euch für eure Liebe und Unterstützung in dieser schwierigen Trauerphase", wimmerte Sharon in dem Clip, während ihr immer wieder Tränen über die Wangen laufen.

Anzeige

Getty Images Sharon Stone, Juni 2022 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Sharon Stone beim Filmfestival in Cannes 2022

Anzeige

Instagram / sharonstone Sharon Stone und ihr Bruder Patrick

Anzeige

Hättet ihr Sharon auf dem Foto erkannt? Nein, bestimmt nicht! Ja, natürlich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de