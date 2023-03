Jenna Ortega erklärt ihren Fashion-Fauxpas bei "Scream VI"

Jenna Ortega (20) reagiert auf die viralen Fotos ihres jüngsten Auftritts. Der neueste Film der Scream-Reihe feierte am Montag Weltpremiere. Dort waren alle Augen auf Hauptdarstellerin Jenna gerichtet und sofort fiel ihren Fans etwas auf: ein kleiner Fleck am rechten Kragen ihres Kleides! Doch was ist da passiert? Vergleiche zwischen ihrem Look und dem auf dem Laufsteg kursierten online... Jetzt klärt Jenna auf, wie der Fleck auf ihr Outfit kam!

Auf Instagram erläutert Jenna jetzt, was passiert ist. In der Bildunterschrift verrät sie via Hashtag, dass ein Kugelschreiber an dem unschönen Fleck schuld sei! Zur Premiere von "Scream VI" trug Jenna ein knielanges Kleid von Designer Olivier Rousteing für Jean Paul Gautier – es sah aus wie ein klassischer schwarzer Blazer mit einem darunterliegenden weißen Hemd. Abgerundet wurde ihr Outfit durch schwarze High Heels sowie silberfarbenen und weißen Schmuck.

Viele ihrer Fans kommentierten unter Jennas Post: "Der blaue Fleck sieht aus wie das Verifiziert-Symbol" oder "Der Kugelschreiber hat seinen großen Moment", witzelten zwei Nutzer. Jenna und der Designer nehmen die Sache aber mit Humor: Der Account von Jean Paul Gautier reagierte auf das Bild sogar mit Flammen- und Herzemojis.

Getty Images Devyn Nekoda, Liana Liberato, Melissa Barrera, Jenna Ortega und Courteney Cox

Getty Images Jenna Ortega bei der Scream VI Premiere

Getty Images Jenna Ortega bei den Golden Globe Awards 2023

