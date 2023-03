Nach Victorias Frage: "Let's Dance"-Younes kämpft mit Tränen

Younes Zarou (25) möchte nicht über Emotionen sprechen! Der TikTok-Star ist momentan Kandidat in der aktuellen Staffel Let's Dance. Doch neben dem Tanzen kommen in der Show auch immer wieder private Details der Promis ans Licht. So verriet der Frankfurter vergangene Woche, dass er mit wenig Liebe aufgewachsen war. Die Moderatorin Victoria Swarovski (29) sprach ihn nun auf seine Gefühlswelt an – Younes konnte damit nicht umgehen und die Fans im Netz sind entsetzt.

Nachdem die 29-Jährige Younes fragte, was seine Emotionen beim Tanzen waren, erwiderte er nur: "Können wir bitte das Thema wechseln?" Die Zuschauer im Netz finden das sehr unempathisch und machen ihrem Ärger auf Twitter Luft. Es häufen sich Kommentare wie: "Victoria weiß, er hat's nicht so mit Emotionen und fragt dann, was er gefühlt hat und warum er Tränen in den Augen hatte" und "Victoria kann auch nicht ohne Fettnäpfchen" oder "Ach Viki, manchmal stellst du selten dämliche Fragen."

Vergangene Woche hatte der 25-Jährige offenbart: "Gefühle zeigen war eine Schwäche, deshalb bin ich verschlossen, weil ich so erzogen wurde." Dies habe sich auch negativ auf seine Beziehungen ausgewirkt, wie Younes verraten hatte: "Ich habe noch nie eine Freundin gehabt, weil ich mich nicht öffnen kann."

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

Getty Images Malika Dzumaev und Younes Zarou bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Malika Dzumaev und Younes Zarou bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Victoria Swarovski, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de