Fans gespalten: Zoff bei "Let's Dance"-Christian und Sharon?

Kaufen die Fans Sharon Battiste (31) und Christian Polanc (44) ihre gute Miene zum bösen Spiel ab? In den vergangenen Tagen hatte das Gerücht die Runde gemacht, dass die ehemalige Bachelorette und der Let's Dance-Profi sich nicht gerade gut verstehen würden. Die TV-Bekanntheit soll demnach ein Problem mit seinem Geruch haben. Doch in der Show ließen sich die beiden davon nichts anmerken. Die Fans scheinen verwirrt zu sein: Haben Sharon und Christian nun einen Streit oder nicht?

In einer Promiflash-Umfrage [Stand 11.03.2023, 14:02 Uhr] gaben rund 43,6 Prozent von insgesamt 1.988 Votes an, dass sie nicht glauben, dass die 31-Jährige und der Tänzer zerstritten sind. 1.121 Leser, also rund 56,4 Prozent, sind hingegen der Meinung, dass die beiden "Let's Dance"-Stars ihren Zoff während der Show nur überspielen. Ob dem wirklich so ist, wissen wohl nur die zwei.

Auch im Netz scheinen die Fans der Show unentschlossen zu sein, ob sie den Gerüchten Glauben schenken oder nicht. "Der hat ihr einen Kuss auf die Stirn nach dem Tanz gegeben. Das hätte er bestimmt nicht gemacht, wenn sie so was gesagt hätte", äußerte ein User auf Instagram. "Natürlich überspielen die beiden das. Sind ja Profis, was die Medien betrifft", kommentierte ein anderer.

Anzeige

Panama Pictures Sharon Battiste und Christian Polanc

Anzeige

Simon Pfaff Daniel Hartwich, Christian Polanc, Sharon Battiste und Victoria Swarowski bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / sharonbattiste_ Christian Polanc und Sharon Battiste beim "Let's Dance"-Training

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de