"Kaiser Karl": Daniel Brühl spielt Karl Lagerfeld für Disney

Eine legendäre Rolle für Daniel Brühl (44)! Vom Verbotene Liebe-Darsteller bis hin zu Hollywood-Blockbustern: Der Deutsch-Spanier hat es geschafft. Er sahnte bedeutende Rollen in internationalen Produktionen wie beispielsweise in The Avengers ab. Sein aktueller Film "Im Westen nichts Neues" hat gerade große Chancen auf einen Oscar, denn die deutsche Produktion geht mit neun Nominierungen ins Rennen. Doch damit nicht genug: Daniel wird den Modeschöpfer Karl Lagerfeld (✝85) in einer neuen Disney-Serie verkörpern!

"Endlich darf ich euch verraten: Ich werde Karl Lagerfeld spielen, eine der bisher größten Herausforderungen", enthüllt der Marvel-Bösewicht auf Social Media. "Was für ein Geschenk, was für eine Ehre, was für ein Abenteuer", ergänzt Daniel dazu. Laut Variety werde die neue Streaming-Serie "Kaiser Karl" den Aufstieg Karl Lagerfelds in der Pariser Modeszene der 70er erzählen. Die französische Produktionsfirma Gaumont, die schon mit der Netflixserie Lupin Erfolg hatte, drehe gerade schon in Frankreich, Italien und Monaco.

Karl Lagerfeld starb vor mittlerweile vier Jahren an Krebs und hat dadurch eine große Lücke in der Modewelt gelassen. Der gebürtige Hamburger gilt nach wie vor als eine Legende. In Gedenken an die ikonische Figur wird auf der diesjährigen Met Gala alles unter dem Motto "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" stehen. Außerdem ist auch ein Spielfilm geplant, in dem Jared Leto (51) den Modezaren darstellen soll.

Anzeige

Getty Images Daniel Brühl im Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Karl Lagerfeld, 2009 in Venedig, Italien

Anzeige

SIPA PRESS Karl Lagerfeld und Jared Leto, 2014 in Paris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de