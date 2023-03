Kim Kardashian feiert ausgelassen mit Mama Kris und Kylie!

Sie wissen, wie man Spaß hat! Den Kardashians gelang es, sich im Laufe der Jahre ein Business-Imperium aufzubauen. Vor allem Kim (42) und ihre Halbschwester Kylie Jenner (25) gelten heute als Top-Player, wenn es um das Thema Fashion und Beauty geht. Da sei es den erfolgreichen Frauen wohl auch mal gegönnt, sich so richtig auszutoben und Spaß zu haben. Das sehen die Brünetten wahrscheinlich auch so: Jetzt ließen es Kim, Kylie und deren Mutter Kris (67) so richtig krachen!

Im Rahmen der Geburtstagsfeier der Familienfreunde Malika und Khadijah Haqq hatten die Kardashians anscheinend mächtig viel Spaß, wie Videos auf Instagram beweisen. Ein Clip zeigt Kim, Kylie und Kris, wie sie alberne Grimassen schneiden und sich in den Armen liegen. Die zwei Schwestern zeigten sich – ganz im Kardashian-Stil – mit langen dunklen Haaren und schickem Hals- und Ohrenschmuck, während ihre Mama ihren für sie typischen Kurzhaarschnitt für die Kameras präsentiert.

Ihre ausgelassene Stimmung scheint zu bezeugen, dass die bekannten Reality-TV-Stars wohl nicht allzu verärgert darüber sind, dass sie dieses Jahr womöglich nicht zur Met Gala eingeladen sind. Es hatte geheißen, das Team rund um Anna Wintour (73) habe entschieden, dass Kim und ihre Geschwister im Rahmen des bekannten Fashion-Events nicht willkommen seien.

Getty Images Die Kardashian-Jenners im Jahr 2018

Getty Images Kris Jenner mit ihren Kindern Khloé, Kourtney, Kim und Kylie

Getty Images Corey Gamble, Kris Jenner, Kanye West, Kim Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner und Travis Scott

