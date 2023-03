North West macht Hollywood-Ausflug mit Papa Kanye und Bianca

Sie verbringen Quality Time zu dritt! Kanye West (45) soll im Januar 2023 die Architektin Bianca Censori in einer privaten Zeremonie in Beverly Hills geheiratet haben. Nur ein paar Tage danach hatte der Rapper seiner frisch Angetrauten seine älteste Tochter vorgestellt – bei einem Dinner-Besuch in einem Restaurant. Jetzt unternahmen Kanye und Bianca einen Ausflug mit North zu den Universal Studios in Hollywood!

Auf den Bildern, die Daily Mail vorliegen, sieht man das Dreiergespann durch den Themenpark spazieren. Auf einem Foto hält der 45-Jährige seine Liebsten an der Hand. Es scheint, als ob sein Spross und seine Frau gut miteinander auskämen. Die Australierin soll vor dem Besuch der Studios sogar gemeinsam mit ihrer Stieftochter zum Shoppen und Mittagessen gewesen sein. Kanye hatte sein Gesicht mit einer schwarzen Haube verhüllt. Auch die Neunjährige und Bianca waren überwiegend in Schwarz gekleidet.

Vor wenigen Tagen hatten Bilder, die Page Six vorliegen, Kanye und Bianca auf dem Weg zum Dinner gezeigt. In Kalifornien stolzierten Kanye und seine Frau in megacoolen schwarzen Looks zu einem Restaurant. Beide strahlten dabei bis über beide Ohren – und lieferten damit ein Kontrastprogramm zu den sonstigen Aufnahmen, auf denen sie meist eher grimmig dreinschauen.

Getty Images North West im Juli 2022

ActionPress Bianca Censori, Designerin

Getty Images Kanye West, Rapper

