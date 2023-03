Date mit Bianca: Kanye West strahlt bis über beide Ohren!

Kanye West (45) will wohl zeigen, wie glücklich er ist! Der Rapper soll vor wenigen Monaten klammheimlich eine Mitarbeiterin seiner Firma Yeezy geheiratet haben: Mit Bianca Censori soll er in einer privaten Zeremonie den Bund der Ehe eingegangen sein. Mit Einblicken in ihr Privatleben halten sich die zwei allerdings eher bedeckt – doch nun wurden Kanye und Bianca gesehen, wie sie zusammen total happy unterwegs waren!

Page Six liegen neue Bilder vor, die die beiden auf dem Weg zum Dinner zeigen. In Kalifornien stolzieren Kanye und seine Frau in megacoolen schwarzen Looks zu einem Restaurant. Beide strahlen dabei bis über beide Ohren – und liefern damit ein Kontrastprogramm zu den sonstigen Aufnahmen, auf denen sie meist eher grimmig dreinschauen.

Bianca soll für den Ex-Mann von Kim Kardashian (42) derzeit eine große Stütze sein."Bianca kümmert sich um Yes tägliche Logistik, vom Management der Yeezy-Kleidung bis zum Bau des neuen Yeezy-Hauptquartiers/der Donda Academy", verriet eine Quelle kürzlich gegenüber Radar. Auch um Anrufe und weitere geschäftliche Angelegenheiten soll die Architektin sich kümmern.

ActionPress Bianca Censori, Designerin

Getty Images Rapper Kanye West 2015

ActionPress Bianca Censori, Designerin

