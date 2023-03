Rekordverdächtig: Diese Stars gewannen die meisten Oscars!

Heute Abend ist es wieder so weit – Stars und Sternchen tummeln sich auf dem in diesem Jahr champagnerfarbenen Teppich der Oscars! Es ist wohl der Traum jedes Filmschaffenden eines Tages mit dem begehrten Goldjungen ausgezeichnet zu werden. Für einige Schauspieler wurde dieser Wunsch bereits mehrfach erhört. Dabei gibt es bislang bloß sieben Personen, die in Schauspielkategorien mehr als drei der begehrten Preise gewonnen haben. Diese Stars räumten bisher bei den Oscars am meisten ab!

Schauspielerin Frances McDormand (65) gewann erst 2020 ihren dritten Oscar und reihte sich mit dem Film "Nomadland" somit in die Liste der größten Oscar-Abräumer ein. Auch Walter Brennan, Daniel Day-Lewis (65), Jack Nicholson (85) und Ingrid Bergman gingen mit drei Goldjungen nach Hause. Letztere gewann unter anderem für die Version von 1974 von "Mord im Orient-Express". Meryl Streep (73) gewann nicht nur ebenfalls drei Oscars, sondern ist mit 21 Nominierungen auch die am häufigsten nominierte Schauspielerin in der Geschichte der Academy Awards! Rekord-Oscarpreisträgerin in den Schauspielerkategorien ist dagegen Katharine Hepburn mit vier Oscars. Mit ganzen 26 Auszeichnungen und 59 Nominierungen stellt jedoch Walt Disney sie alle in den Schatten.

Auch heute Abend dürfen sich Filmschaffende wieder auf einen Oscar freuen! Nominiert sind in diesem Jahr unter anderem Brendan Fraser (54), Cate Blanchett (53) und Colin Farrell (46). Aber auch Austin Butler (31), Ana de Armas (34), Michelle Williams (42) und Paul Mescal (27) könnten geehrt werden. Für den besten Film gehen derweil "Top Gun: Maverick", "Elvis", "Avatar: The Way of Water" und der deutsche Streifen "Im Westen nichts Neues" ins Rennen.

Anzeige

Getty Images Frances McDormand bei den Oscars 2018

Anzeige

Getty Images Jack Nicholson im Juni 2009

Anzeige

Getty Images Daniel Day-Lewis bei den Oscars 2008

Anzeige

Habt ihr gewusst, dass Walt Disney so oft ausgezeichnet wurde? Ja, klar! Nein, überhaupt nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de