Cole Sprouse erklärt zerrüttete Beziehung zu seiner Mutter

Cole Sprouse (30) und sein Zwillingsbruder Dylan Sprouse (30) sind schon seit ihrer frühen Kindheit im Schauspielgeschäft. Durch ihre Rollen in "Hotel Zack und Cody", "Friends" und Coles Figur Jughead in der Netflix-Serie Riverdale wurden sie weltberühmt. Der Schauspieler erklärte jetzt offen, dass die Schauspielerei in so jungem Alter nicht seine oder die Idee seines Bruders war, sondern dass ihre Mutter sie dazu nötigte. Cole spricht nun darüber, warum die Beziehung zu seiner Mutter Melanie so zerrüttet ist!

Cole hat eine wahre Podcast-Tour hinter sich, wie Daily Mail berichtet. Hier spricht er auch offen über die kaputte Beziehung zu seiner Mutter. Cole könne nachvollziehen, warum diese sich so negativ entwickelt hat: "In dieser Industrie werden Gier und Egoismus gefördert, ein direkter Gegensatz zu dem, was man von einer Mutter erwarten würde. [...] Dieser Egoismus ist auch dem Gericht aufgefallen, das ihr schlussendlich das Sorgerecht entzogen und uns zu unserem Vater gebracht hat. [...] Wenn ich zurückdenke, sehe ich eine Person mit mentalen Problemen, die abhängig war, aber hauptsächlich Narzissmus."

Im Call Her Daddy-Podcast erzählte Cole auch, dass seine und Dylans Mutter den Großteil ihrer Einnahmen für eigene Zwecke verwendet und verschwendet habe: "Das ist vermutlich die größte Wunde meines Lebens", kommentiert er dies. Der Schauspieler beschreibt, dass sie die Kinder in die Schauspielerei zwang, um von ihrem Talent profitieren zu können und sich nach der Scheidung vom Vater der Zwillinge bestätigt zu fühlen.

Getty Images Cole und Dylan Sprouse 2022

Getty Images Cole Sprouse, Seriendarsteller

Getty Images Cole und Dylan Sprouse

