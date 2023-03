Riley Keough verwehrt Priscilla Zutritt zu Graceland-Anwesen

Riley Keough (33) zieht jetzt alle Register! Anfang Januar verstarb Sängerin Lisa Marie Presley (✝54) – kurz nach ihrem Tod kam es zu Differenzen in ihrer Familie. Nachdem das Testament verkündet wurde, begann ihre Mutter Priscilla Presley das Erbe anzufechten und startete eine Petition. Seitdem sollen sich die Ex-Frau von Elvis Presley (✝42) und ihre Enkelin im Streit befinden. Jetzt soll das Ganze eskaliert sein – denn Riley soll ihre Großmutter ausgesperrt haben!

Dies berichtete zumindest ein Insider gegenüber Mirror. Laut der Quelle habe die 33-Jährige einen Zwischenstopp in Graceland in Memphis gemacht und dabei entschlossen, Priscilla den Zutritt zum Anwesen zu verwehren: Berichten zufolge soll Riley "die Schlösser an den oberen Türen und den Archiven ausgetauscht" haben. Bei dem Grundstück handelt es sich um das einstige Anwesen des King of King of Rock 'n' Roll und um den Ort, in dem Rileys Mutter aufwuchs.

Vergangenen Monat hatte ein Insider verraten, wie es um das Verhältnis von Riley und Priscilla steht. "Riley trauert um den Verlust ihrer Mutter und ist untröstlich, dass sie sich mit einem Vertrauensstreit mit einem Familienmitglied auseinandersetzen muss", erklärte der Informant gegenüber Entertainment Tonight.

Getty Images Priscilla Presley, März 2023

Getty Images Riley Keough bei der Vanity Fair Oscar Party 2023

Getty Images Riley Keough, Schauspielerin

