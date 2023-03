Wegen Bodyshaming: Selena Gomez weinte sich die Augen aus!

Der Schein trügt! Im Jahr 2015 hatte Selena Gomez (30) bekannt gemacht, dass sie an der Autoimmunerkrankung Lupus leidet. Durch die Nebenwirkungen ihrer Medikamente staut sich immer wieder Wasser im Körper der Sängerin an. Dadurch entstehen große Gewichtsschwankungen, für die die Schauspielerin viel Kritik von außen einstecken musste. Der Öffentlichkeit gegenüber präsentierte sie sich stark – doch hinter der Fassade weinte Selena!

"Ich habe gelogen. Ich bin ins Internet gegangen und habe ein Bild von mir gepostet und gesagt: 'Das macht mir nichts. Ich akzeptiere nicht, was ihr über mich sagt'", verrät die 30-Jährige in einer neuen Episode der Doku-Serie "Dear". Während sie nach außen hin vorgab, dass ihr die Kommentare zu ihrem Gewicht egal seien, sah es im Inneren der Musikerin ganz anders aus. "Während ich solche Beiträge gepostet habe, saß ich im Zimmer und weinte mir die Augen aus", erzählt sie weiter. Niemand habe es verdient, solche Dinge über sich zu hören, meint die "Only Murderers in the Building"-Darstellerin.

In der Apple TV+ Serie sprach Selena außerdem offen über den Moment ihrer Lupus-Diagnose. "Von einem Arzt zu hören: 'Sie hätten auf der Bühne einen Schlaganfall erleiden können, Sie hätten sterben können – das war heftig", erinnerte sich die gebürtige Texanerin. Bis zur Diagnose habe die Unternehmerin nicht bemerkt, dass sie schwer krank ist. "Es war einfach nur mein Körper, der sich innerlich selbst bekämpfte. Das war der surrealste Teil, denn ich hatte nie Müdigkeit verspürt. Ich war jung, fühlte mich völlig gesund", erklärte die Beauty weiter.

