Eric Sindermanns Ex erklärt Spott über seine Autogrammkarten

Josephine Lehmann spricht Klartext! Die Erfurterin war Anfang des Jahres mit dem Reality-TV-Kandidaten Eric Sindermann (34) zusammen. Die beiden hatten sich sogar ein Pärchentattoo stechen lassen – doch nach nur wenigen Wochen war zwischen ihnen schon wieder alles aus und vorbei. Als Andenken hatte Eric ihr nach der Trennung unter anderem Autogrammkarten von sich zukommen lassen, worüber Josi zuletzt fies herzog. Nun rechtfertigte sie sich für ihr Verhalten.

"Es ist schon viel Zeit vergangen und ich dachte eigentlich, wir sind cool miteinander. So war jedenfalls mein letzter Stand", erzählte die ehemalige Take Me Out-Kandidatin in ihrer Instagram-Story. Daher sei sie davon ausgegangen, dass auch Eric inzwischen über die Sache hinweg sei. "Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was daran so schlimm sein soll, wenn man mal seine Meinung äußert. Ich habe euch lediglich mitgeteilt, wie ich das empfunden habe", betonte die 27-Jährige. Jedoch hätten auch einige Follower ihr recht gegeben, dass die Aktion ihres Verflossenen etwas zu viel des Guten gewesen sei.

Josi vermutet, dass Eric mit solchen Aktionen nur versuche, im Gespräch zu bleiben: "Es ist alles schon längst durch mit uns. Es ist Schnee von gestern. Keinen interessiert das mehr. Es ist einfach nur diese Aufmerksamkeitsschiene, wenn wir mal ehrlich sind." Sie wolle ihm dafür jedoch keine Plattform mehr bieten und sich nicht weiter zu ihm äußern.

Instagram / josi.lmnn Josephine Lehmann, Ex-Freundin von Eric Sindermann

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Realitystar

Instagram / josi.lmnn Josephine Lehmann, ehemalige "Date or Drop"-Kandidatin

