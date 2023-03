Für ihre Kinder: Rita Wilson legte ihre Karriere auf Eis

Rita Wilson (66) findet ehrliche Worte über das Leben als berufstätige Mama! Seit 1988 ist die Schauspielerin glücklich mit Tom Hanks (66) verheiratet. Der "Forrest Gump"-Star brachte zwei Kinder aus erster Ehe mit. Ihre zwei gemeinsamen Söhne Chet (32) und Truman (27) sollten das Glück der Patchworkfamilie schließlich komplett machen. Doch dafür schien die "Schlaflos in Seattle"-Darstellerin einen hohen Preis zu zahlen: Für ihre Familie vernachlässigte Rita ihre Schauspielkarriere!

Gegenüber People verriet die 66-Jährige, wie es war, ihre Karriere mit der ihres Mannes unter einen Hut zu bekommen und gleichzeitig ihre Kids zu erziehen: "Ich habe meine Arbeit zurückgeschraubt, weil ich wirklich die Mutter sein wollte, die da ist, wenn sie nach Hause kommen." Ihre damalige Entscheidung bereue Rita allerdings nichts: "Wenn wir beide gearbeitet hätten und nicht zu Hause gewesen wären, hätte das Auswirkungen auf meine Kinder gehabt. Ich würde eine Pause meiner Karriere nicht als Opfer bezeichnen, sondern als eine Entscheidung".

Dass Toms Karriere weiter florierte, während Rita bei den Kids zu Hause blieb, störte sie keineswegs: "Tom und ich haben uns immer gegenseitig bei dem unterstützt, was wir tun. Ich erinnere mich, dass [...] die Interviewer zu mir sagten: 'Mensch, es muss so schwierig sein, mit jemandem zusammen zu sein, der so berühmt ist.' [...] Dann wurde mir klar, dass es bei der Frage eher um sie ging und darum, wie sie sich in dieser Situation fühlen würden, als um mich."

Getty Images Truman Hanks, Rita Wilson und Tom Hanks im Dezember 2022

Getty Images Rita Wilson, Schauspielerin

Getty Images Chet Hanks und Rita Wilson im Januar 2020

