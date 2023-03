Khloé Kardashian erntet Fan-Kritik für Lob an Ex Tristan

Viele Fans haben für die liebevollen Worte von Khloé Kardashian (38) offenbar kein Verständnis. Tristan Thompson (32) hatte mit seinen zahlreichen Affären immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. So betrog er zuletzt auch die The Kardashians-Darstellerin, während eine Leihmutter mit ihrem gemeinsamen Kind schwanger war. Inzwischen sind dem Sportler seine Fehltritte offenbar verziehen – zum Geburtstag konnte er sich nämlich über liebevolle Glückwünsche von seiner Ex freuen. Für ihre wertschätzenden Worte an Tristan erntet Khloé nun eine Menge Kritik!

Via Instagram teilte die Reality-TV-Bekanntheit am Montag eine Bilderreihe, auf der ihr Ex und dessen Kinder zu sehen sind. "Du bist wahrhaftig der beste Vater, Bruder und Onkel. [...] All das bedeutet deiner kleinen Familie mehr, als du je wissen wirst", lauteten die rührenden Geburtstagsgrüße an ihren untreuen Ex. Weil sie die Kommentarfunktion unter ihrem Beitrag ausgeschaltet hatte, bekam die 38-Jährige ihr Fett via Twitter weg: Khloés Fans können nicht verstehen, wie sie ausgerechnet Tristan als 'besten Vater' bezeichnen könne.

"Wie kann Tristan der beste Vater sein, wenn er eines seiner Kinder im Stich gelassen hat?" oder "Tristan ist kein guter Vater. Er hat ein weiteres Kind, das er noch nicht einmal kennengelernt hat. Bitte sei vorsichtig", lauteten unter anderem die verärgerten Kommentare ihrer Follower. Zu seinem Sohnemann, den er mit seiner Affäre Maralee Nichols hat, soll der Ex-NBA-Star nämlich keinen Kontakt haben.

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Unternehmerin

Anzeige

Instagram / realtristan13 Sportler Tristan Thompson und Reality-Queen Khloé Kardashian

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de