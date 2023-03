Lindsay Lohans Ex-Freundin Samantha reagiert auf Babynews

Lindsay Lohan (36) schwebt im Familienglück! Im vergangenen April hatte die Schauspielerin bei einer privaten Zeremonie den Bund fürs Leben mit Bader Shammas geschlossen. Seither zeigt sie sich überglücklich mit dem Banker. Vor wenigen Tagen teilte sie begeistert mit, dass sie zum ersten Mal Mutter wird! Seit ihrer Enthüllung auf Social Media haben auch schon einige Stars ihre Glückwünsche geteilt. Nun reagiert auch Lindsays Ex-Freundin Samantha Ronson (45) auf die News!

"Ich wünsche ihr nur das Beste", verrät Samantha gegenüber DailyMail. Die britische DJane und Lindsay hatten sich von 2008 bis 2009 gedatet und sollen trotz toxischer Beziehung und dramatischer Trennung gute Freunde geblieben sein. Obwohl sie auch Jahre später noch zusammen in Clubs gesichtet wurden, haben die beiden sich inzwischen wohl auseinandergelebt: "Es ist immer eine tolle Neuigkeit, wenn jemand ein Baby erwartet", fügt die Musikerin hinzu. Seit 2022 ist sie mit Beauty-Guru und Onlineshop-Inhaberin Cassandra Grey verlobt.

Lindsay scheint in ihrer Beziehung mit Bader regelrecht aufzublühen. Nach vielen Jahren Pause konnten sich Fans im vergangenen Jahr über ihre Rückkehr als Schauspielerin freuen. Dieses Jahr wird sie in der Netflix-Produktion "Irish Wish" zu sehen sein. Auch auf der Fashion Week in New York ließ sie sich wieder blicken: In einem glänzenden Hosenanzug mit langen Flügelärmeln strahlte sie auf dem Red Carpet.

Getty Images Samantha Ronson, DJane

Getty Images Lindsay Lohan im November 2019

Getty Images Lindsay Lohan, Schauspielerin

