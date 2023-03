"Nicht gesund": Jessica Simpsons Freunde sind total besorgt

Jessica Simpsons (42) erschlankte Figur bereitet ihren Freunden Sorge! Nach der Geburt ihrer Tochter Bridie Mae hatte die Sängerin 2019 beschlossen, ihren Extrapfunden den Kampf anzusagen. Über 45 Kilo hat sie seither abgenommen. Stolz stellt sie ihren neuen Body daher regelmäßig auf Social Media zur Schau. Doch während die Musikerin glücklich über ihren Erfolg zu sein scheint, versetzt ihre Gewichtsabnahme ihre Freunde in Sorge.

"Ihre Kleider hängen an ihr herunter und ihre Wangen sind eingefallen. Sie sieht nicht mal mehr wie sie selbst aus", erklärte ein Bekannter der 43-Jährigen gegenüber Radar Online den Grund für ihre Sorgen. Angehörige und Freunde fürchten um die Gesundheit der dreifachen Mutter. "Jessica ist von Natur aus kurvig. Es scheint nicht gesund für sie zu sein, so dünn zu sein", betonte der Insider weiter in dem Gespräch.

Und auch Jessicas Fans sind wegen ihres Gewichtsverlusts besorgt. Unter ihren Instagram-Beiträgen hinterlassen sie Kommentare wie: "Ich habe den starken Gewichtsverlust bemerkt und ich muss zustimmen, das ist besorgniserregend" oder auch "Sie sieht wie eine völlig andere Person aus." Doch die Sängerin scheint sich davon nicht beirren zu lassen und weiterhin abzunehmen.

Getty Images Jessica Simpson, 2022

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson, Sängerin

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson, Schauspielerin

