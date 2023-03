Nach WM-Blamage: Cristiano Ronaldo kickt wieder für Portugal

Cristiano Ronaldo (38) bekommt noch eine Chance! Über den Portugiesen gab es in den vergangenen Monaten öfter was zu berichten. Nachdem er sich während eines Spieles daneben benommen hatte, wurde er von seinem Ex-Verein Manchester United suspendiert. Inzwischen kickt der Ballon d'Or-Gewinner für den saudi-arabischen Verein Al Nassr. Ob die Nationalmannschaft für ihn noch ein Thema ist, war nach der WM-Blamage in Katar lange offen. Nun scheint aber Klarheit zu herrschen: Cristiano kehrt wohl in den Kader zurück!

Das Online-Magazin The Athletic berichtet nun, dass der 38-Jährige schon bald wieder für die portugiesische Nationalmannschaft auf dem Rasen stehen soll. Demnach wolle Nationaltrainer Robert Martínez am Freitag den offiziellen Kader für die EM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein und Luxemburg bekannt geben – Cristianos Name soll dann ebenfalls genannt werden.

Auch wenn Cristiano zu den erfolgreichsten Kickern der Welt zählt, war er in den vergangenen Monaten umstritten. Vor seinem Rauswurf bei Manchester United hatte er Piers Morgan (57) ein Interview gegeben, in dem er mächtig gegen seinen damaligen Klub geschossen hatte. Den Mund wolle er sich aber auch in Zukunft nicht verbieten lassen. "Mein Timing ist meins und ich muss nicht an andere denken", hatte er gegenüber The Sun klargestellt.

Anzeige

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo im März 2023

Anzeige

Getty Images Cristiano Ronaldo im Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Cristiano Ronaldo im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de