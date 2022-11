Trotz Klage: Cristiano Ronaldo wird weiterhin Meinung sagen

Cristiano Ronaldo (37) will sich den Mund nicht verbieten lassen. Vergangene Woche hatte der Fußballer in einem brisanten Interview mit seinem aktuellen Verein abgerechnet. Der gebürtige Portugiese schilderte, dass er sich bei Manchester United nicht wohlfühle und erhob eine Reihe an Anschuldigungen. Das ließ der Fußballklub nicht auf sich sitzen und kündigte kurzerhand an, ihren Spieler zu verklagen. Nun versicherte Cristiano, dass er auch weiterhin seine Meinung öffentlich kundtun werde.

Wie The Sun jetzt berichtete, bezog der Sportler am Montag Stellung zu den angekündigten rechtlichen Schritten des Vereins. Während einer Pressekonferenz vor der WM in Katar schilderte er: "Wenn ich mit 37 Jahren und acht Monaten noch etwas beweisen müsste, würde ich mir Sorgen machen". Er fuhr fort, dass viele Menschen eine bestimmte Meinung von ihm hätten, von der er sich allerdings nicht einschüchtern lasse. "Es ist einfach, Meinungen über mich zu schreiben, [...] aber mein Timing ist meins und ich muss nicht an andere denken", stellte Cristiano klar.

Der fünffache Vater sei sich zudem sicher, dass der Vorfall den Teamgeist der portugiesischen Nationalmannschaft während der Weltmeisterschaft nicht beeinflussen werde. "Alle Spieler und Mitarbeiter wissen, wer ich bin und was ich denke", berichtete Cristiano, bevor er hinzufügte: "Sie kennen mich, seit ich elf Jahre alt bin, also werden sie sich nicht davon beeinflussen lassen, was die Leute über mich sagen oder schreiben."

Getty Images Cristiano Ronaldo, Profi-Fußballer

Getty Images Cristiano Ronaldo im November 2022

Getty Images Cristiano Ronaldo im November 2022

