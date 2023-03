Smartphone-Vorfall: Keine Anzeige gegen Kanye West erstattet

Er ist noch mal davongekommen! Im Januar war ein Video von Kanye West (45) aufgetaucht, das zeigt, wie er eine unbekannte Frau in einem Auto mehrmals auffordert, ihn nicht mehr zu filmen. Als diese damit weitermacht, reißt er ihr das Handy aus der Hand und wirft es in hohem Bogen weg. Für den Vorfall musste sogar die Polizei anrücken. Jetzt wird klar: Kanye muss nicht mit rechtlichen Konsequenzen rechnen!

Wie TMZ berichtet, soll das Smartphone der Frau nur einen "geringfügigen Schaden" im Wert von 30 US-Dollar davongetragen haben. Deshalb lehne die Unbekannte es ab, Anzeige gegen den Musiker zu erstatten. Der 45-Jährige beschuldigte die Frau bei dem Vorfall im Januar, sie mit dem Auto zu einem Basketballspiel seiner Kinder zu verfolgen und forderte sie auf, die Kamera beiseitezulegen. Die Dame filmte ihn weiter und entgegnete ihm, dass es ihr gutes Recht sei, weil er eine prominente Persönlichkeit ist. Noch am selben Tag wurde auch die Ex-Frau des Rappers auf das Ereignis angesprochen...

"Hey Kim (42), was sagst du dazu, dass Kanye das Telefon eines Paparazzo auf den Boden geworfen hat?", war die 42-Jährige beim Verlassen der Sporthalle gefragt worden. Dabei hatte die vierfache Mama ihre beiden ältesten Kinder im Schlepptau. "Hör auf damit, mich so etwas vor meinen Kindern zu fragen", hatte Kim klar und bestimmt entgegnet, bevor sie zu ihren Kindern ins Auto stieg. In dem Video, das PageSix vorliegt, ist auch ein "Bitte geht weg!"-Ruf von einem ihrer Kinder zu vernehmen.

Kanye West, Rapper



Kim Kardashian im Januar 2023

