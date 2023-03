So besänftigte Paris Hilton ihre Mama nach Baby-Überraschung

Paris Hilton (42) überraschte nicht nur die Fans! Die Geburt ihres ersten Kindes hielt die Hotelerbin auch vor ihren Liebsten geheim. Erst kurz vor der Verkündung ihres Babyglücks im Netz erzählte sie ihrer Familie davon. Um eine eventuelle Kränkung von Kathy Hilton (64) aufgrund des neunmonatigen Geheimhaltens zu mildern, ließ sich der Reality-TV-Star etwas für die frischgebackene Oma einfallen: Zusätzlich zum Überraschungsenkel legte Paris ihrer Mama noch ein Geschenk obendrauf!

"Ich dachte, wenn ich ihr zuerst eine Chanel schenke, wird sie vielleicht nicht so sauer sein, dass ich ihr nichts davon erzählt habe", erzählt Paris im Interview mit Rolling Stone. Während die 42-Jährige ihrer Mutter die blaue Handtasche überreichte, habe sie ihr Baby auf dem Arm gehalten. Daraufhin soll die nichtswissende Oma gefragt haben, was da in ihren Händen sei. "Ein Baby... das ist dein Enkel", soll Paris darauf erwidert haben. Danach soll die 64-Jährige angefangen haben zu weinen. Sie hat wohl gesagt: "Lass mich ihn halten. Er ist das schönste Baby, das ich je in meinem Leben gesehen habe."

Die Beauty war vor ein paar Tagen zu Gast in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Dort wollte der bekannte Talkshow-Moderator von Paris wissen, ob Kathy denn eine begeisterte Oma sei. "Sie ist völlig besessen", betonte die Blondine lachend. "Sie taucht auch ständig unangekündigt bei uns auf." Die Großmutter verbringt also wohl gerne Zeit mit ihrem neuen Enkel!

Getty Images Paris Hilton und ihre Mutter Kathy bei den Fashion Los Angeles Awards in Beverly Hills im April 2022

Getty Images Paris Hilton und Kathy Hilton auf der Versace-Modenschau im März 2023

Getty Images Paris und Kathy Hilton bei den Daily Front Row’s Fashion Awards in Los Angeles

