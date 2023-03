Süß! Leighton Meester begleitet Adam Brody zur Filmpremiere

Leighton Meester (36) wirkt immer noch total verliebt in ihren Adam Brody (43)! Die ehemalige Gossip Girl-Darstellerin und der O.C. California-Star sind seit 2014 verheiratet und bekamen ein Jahr später ihre gemeinsame Tochter Arlo. Den Namen ihres 2020 geborenen Sohnes halten die Schauspieler jedoch geheim. Zur Premiere von "Shazam: Fury of the Gods" erschien das Paar gemeinsam: So süß strahlen Leighton und Adam auf dem Red Carpet!

Am Dienstagabend feierte die Comic-Verfilmung ihre Premiere in Los Angeles. Adam tritt darin im blauen Superheldenanzug als Freddy Freeman auf. Auch auf dem roten Teppich erschien er in Blau – statt einem eng anliegenden Overall mit Cape trug er dafür einen marineblauen Zweireiher. Ein lässig geöffnetes weißes Hemd und dunkelrote Loafer vervollständigten den Look. Leighton ergänzte den Pärchenauftritt fröhlich lachend in einem golden schimmernden Kleid mit Rüschen. Dazu kombinierte sie eine schwarze Clutch und Sandaletten in Beige.

Selbst nach neun Jahren Ehe soll das Paar noch sehr glücklich miteinander sein. Ein Insider berichtete: "Sie sind noch genauso verliebt ineinander wie damals, als sie sich vor Jahren kennenlernten. Es ist schwer zu glauben, dass es schon fast ein Jahrzehnt her ist." Zum ersten Mal waren die beiden Schauspieler sich 2006 über den Weg gelaufen. Der "Gossip Girl"-Produzent Josh Schwartz (46) hatte sie bei einem Mittagessen einander vorgestellt.

Getty Images Adam Brody und Leighton Meester bei einer Premiere in Los Angeles

Getty Images Adam Brody und Leighton Meester bei der Premiere von "Shazam! Fury of the Gods" im März 2023

Getty Images Adam Brody und Leighton Meester in New York City

