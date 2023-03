Auch Heidi Klum wird umgestylt: GNTM-Fans sind enttäuscht!

Heidi Klum (49) erntet Spott im Netz nach dem Germany's next Topmodel-Umstyling! Auch dieses Jahr wurden in der Castingshow wieder Haare geschnitten und Tränen vergossen. Doch die Modelmama überraschte ihre Schützlinge mit einem Zeichen von Einigkeit: Auch sie bekam in der aktuellen Folge einen neuen Look! Ihre blonde Mähne wurde gekürzt, aufgehellt und mit einem Pony versehen. Die Mädels waren begeistert, doch das Publikum eher weniger: Die Promiflash-Leser sind enttäuscht von Heidis vermeintlichem Solidaritätshaarschnitt!

In einer Promiflash-Umfrage [Stand: 17. März; 13:00 Uhr] stimmten zahlreiche Fans über Heidis Verwandlung in der aktuellen Folge ab. Ganze 958 von 1284 Teilnehmern fanden, dass ihr Haarschnitt keine besonders große Veränderung war – eine eindeutige Mehrheit von 74,6 Prozent. 326 Fans – also nur etwa ein Viertel der Voter – hatten erwartet, dass Heidi ihren Kandidatinnen damit die Angst vor dem Umstyling nimmt.

Auch auf Twitter werden die Geschehnisse der aktuellen Folge diskutiert. Einige fanden wohl, dass Heidis Verwandlung etwas schwach war im Vergleich zu den neuen Frisuren der Mädels. "Von Blond zu blonder!! Wow, was eine revolutionäre Veränderung!! Man wird sie kaum wiedererkennen", scherzte ein User. Andere bemängelten eher das Ergebnis und finden: "Heidi sah vorher besser aus, lol" oder auch "Heidi sieht aus wie Hannah Montana."

ProSieben / Richard Hübner Sarah und Heidi Klum beim GNTM-Umstyling 2023

ProSieben/Richard Hübner Heidi Klum, "Germany's next Topmodel"-Jurorin

Getty Images Heidi Klum bei den People's Choice Awards im Dezember 2022 in Santa Monica

