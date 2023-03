Nach Transphob-Aussage: Jetzt äußert sich Pamela Reifs Team

Pamela Reifs (26) Team meldet sich zu den Transphobie-Vorwürfen! Am Donnerstag hatte die Fitness-Influencerin ein Video veröffentlicht, in dem sie einen Make-up-Filter ausprobierte. Daraufhin sagte sie, dass sie nichts gegen Transen habe, aber der Meinung sei, wie eine auszusehen. Die Fans reagierten darauf schockiert. Später entschuldigte sich Pamela für ihr Verhalten – viele Promis nahmen sie bereits in Schutz und erklärten, dass sie die Äußerung wahrscheinlich nicht absichtlich gemacht hatte. Nun äußerte sich auch ihr Team zu der Angelegenheit.

"Sowohl Pam als auch wir als Firma distanzieren uns von jeglicher Form von Diskriminierung und Transfeindlichkeit. Es war nie ihre Absicht, jemanden zu verletzen und wir entschuldigen uns bei allen, die Pams Worte verletzt haben", heißt es in einem Statement ihres Teams gegenüber Promiflash. Die Aussagen seien falsch gewesen und würden weder die Werte Pamelas noch ihrer Mitarbeiter widerspiegeln.

Pamela selbst hatte auf Instagram Reue über ihr Verhalten gezeigt: "Das, was ich gestern gesagt habe, war so falsch und so dumm! [...] Damit habe ich so viele Menschen verletzt und verärgert." Sie habe nicht gewusst, dass das Wort "Transe" heutzutage eine Beleidigung sei. "Das hätte ich mit meinem Wissensstand, mit meinem Alter und mit meiner Reichweite definitiv wissen müssen. Das zeigt auch, dass ich [...] mich viel mehr mit diesen Thematiken befassen muss", gestand die 26-Jährige.

