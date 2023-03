Geschummelt: Muss "Leben leicht gemacht"-Salvo etwa gehen?

Hat Salvos Verhalten bei Leben leicht gemacht Konsequenzen? Für den derzeitigen Kandidaten in der Abnehmshow ging das erste Training schon mit schlechter Laune los: Er sorgte sich, dass sein Teamkamerad Thorsten wegen seines gesundheitlichen Zustands ein Nachteil für die beiden sein könnte. Doch die beiden rauften sich zusammen. Aber in der Challenge kam es dann zum Eklat: Salvo schien zu schummeln und das hatte Konsequenzen.

Die Kandidaten sollten als Paar-Challenge einen Holzblock mit einer Feile runterfeilen. Dafür konnten sie Immunität gewinnen. In der Nacht weckte Salvo die Teilnehmer mit einem lauten Hämmern. Die Kandidaten sahen, wie er sich aus Messer und Feile Hammer und Meißel gebastelt hatte und auf seinen Block einhämmerte. Danach ließ er die abgebrochenen Splitter verschwinden. Das stieß bei seinen Teamkollegen auf schweren Unmut. "Da hat er so ein bisschen an Sympathien verloren, weil ich dachte, okay, wie weit ist er bereit zu gehen?", meinte Robert. Aber wurde er deswegen aus dem Camp und aus "Leben leicht gemacht" ausgeschlossen?

Nach Ende der Challenge wandte sich Campchefin Christine Theiss (43) an die gesamte Gruppe und forderte Salvo auf, sich zu äußern. Dieser betonte daraufhin, er habe sich schon bei der Gruppe entschuldigt und bereue sein Verhalten. Die Konsequenz: Salvo und sein Teamkollege Thorsten wurden von der Challenge disqualifiziert und hatten keine Chance auf die Immunität. Ganz aus der Show flogen sie aber nicht.

Anzeige

Sat.1 Salvo und Thorsten, "Leben leicht gemacht"-Kandidaten 2023

Anzeige

Sat.1 Die Kandidaten von "Leben leicht gemacht" 2023 mit Campchefin Christine Theiss

Anzeige

Sat.1 Dr. Christine Theiss bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de