"Seltsam": Gwyneth Paltrow machte eine rektale Ozon-Therapie

Gwyneth Paltrow (50) testete einen Trend der etwas anderen Art! Mit ihrer Lifestyle-Firma Goop sorgt die Schauspielerin schon seit über zehn Jahren immer mal wieder für Schlagzeilen. Wieso? Weil unter den Sexspielzeugen und Alltagshelfern auch häufiger mal fragwürdige Produkte sind – so wie ihre legendäre Vagina-Duftkerze oder das Vampir-Abwehrspray. Dennoch ist die Ex-Frau von Chris Martin (46) mit ihren schrägen Ideen erfolgreich. Trotz ihres außergewöhnlichen Geschmacks fand sie diese Wellness-Behandlung aber doch etwas merkwürdig: Gwyneth unterzog sich mal einer rektalen Ozon-Therapie!

Das enthüllte sie jetzt im Podcast "The Art of Being Well": "Ich habe mal eine Ozon-Therapie rektal anwenden lassen. Kann man so etwas überhaupt erzählen?", begann Gwyneth. "Es ist wirklich ziemlich seltsam. Es ist komplett seltsam, ja... Aber es war sehr hilfreich." Zur Info: Bei der Behandlung wird über einen Beutel Sauerstoff und Ozon durch das Rektum in den Darm eingeführt. Was das bringt? Zu den Vorteilen der rektalen Ozon-Therapie soll neben der Steigerung der Energie und der Verbesserung des Stoffwechsels auch ein Anti-Aging-Effekt gehören.

Neben derartigen Wellness-Experimenten tut die 50-Jährige auch im Alltag viel für ihr Wohlergehen... So zeigte sie in einem YouTube-Vlog vergangenes Jahr, dass sie jeden Tag mit einem Work-out beginne, gefolgt von einer Sauna-Sitzung mit Selleriesaft und einem Buch. Danach nehme sie stets eine ausgiebige Dusche und widme sich ihrer Gesichtsroutine. Außerdem würde sie immer darauf achten, täglich mindestens zwei Liter Wasser zu trinken.

Gwyneth Paltrow im Juli 2022

Gwyneth Paltrow im September 2019

Gwyneth Paltrow in "Liebe, Sex und goop"

