Hot: Maluma teilt Nackt-Fotos auf seinem Instagram-Kanal

Jetzt zieht Maluma (29) komplett blank! Der kolumbianische Sänger macht normalerweise mit seiner Reggaeton-Musik auf sich aufmerksam. Bereits nach seinem Debüt-Album "Magia" unterschrieb er einen Plattenvertrag bei dem Musik-Giganten Sony Music. Inzwischen verzeichnet er eine Community von fast 63 Millionen Followern. Doch auch auf seinen Körper scheint der 29-Jährige sehr stolz zu sein – diesen präsentiert er regelmäßig im Netz. Doch jetzt ging Maluma noch einen Schritt weiter und zeigte sich komplett nackt.

Auf seinem Instagram-Kanal postete der Tätowierte am Sonntag eine Bilder-Reihe, in der er sich vollkommen nackt präsentierte – also fast. Der Kolumbianer steht in einem Pool und hat tatsächlich keinerlei Kleidung an seinem Körper, aber dennoch wird sein bestes Stück von einer Frauenhand bedeckt. Dabei schaut er auf einem Bild mit einem leichten Lächeln verschmitzt in die Kamera, auf einer anderen Aufnahme muss er selber über die Situation lachen. Dieses außergewöhnliche Fotoshooting schien offensichtlich viel Spaß gemacht zu haben.

Die Fantasie der Fans scheint durch diese sexy Bilder auf jeden Fall angeregt worden zu sein. Seine Follower scheinen auf dem letzten Bild doch etwas zu sehen, was wohl eigentlich auf OnlyFans gehört. "Schaut euch das letzte Foto an und zoomt ins Wasser, gerne geschehen Freunde", lautete einer der Kommentare dazu.

Instagram / maluma Maluma im März 2023

Instagram / maluma Maluma im März 2023

Instagram / maluma Maluma, Influencer

