Iris Klein klärt das Date-Missverständnis um Jan Schick auf

Iris Klein (55) bringt Licht ins Dunkel! Vor wenigen Tagen hatte die Mutter von Daniela Katzenberger (36) angekündigt, ihr erstes Date nach dem Ehe-Aus zu haben. Kurz darauf teilte sie Bilder mit dem Hugh-Jackman-Double Jan Schick im Netz. Sofort machten Gerüchte die Runde, dass er der Auserwählte der Influencerin sei. Doch der 54-Jährige dementierte, dass es sich bei dem Treffen um ein Date gehandelt hat. Jetzt meldet sich Iris zu Wort und klärt ihre Fans auf.

"Der Jan Schick war nicht mein Date. Wir haben uns im Hard Rock Café getroffen – mit ganz vielen Leuten – hatten dort eine tolle Party und haben uns auch den nächsten Tag getroffen zum Fotoshooting und waren dann nachts noch im Bierkönig zum Geburtstag feiern", erzählt die 55-Jährige in ihrer Instagram-Story. Da Jan verheiratet ist, sei das für sie sowieso ein No-Go. "So was macht man nicht, bei verheirateten Männern lässt man die Finger weg. Da habe ich auch meine Prinzipien und das mache ich auch", betont Iris.

Doch wer ist denn dann der eventuell neue Mann an ihrer Seite? "Mein Date treffe ich morgen wieder und der lebt hier auf der Insel. Aber ob ich ihn so schnell zeige, weiß ich nicht. Da braucht es, glaube ich, noch ein bisschen", äußert die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin. Ihr Auserwählter tue ihr aber schon jetzt ziemlich leid. "Aber es ist doch echt erschreckend, wie viel Interesse die Presse an meinem nächsten Mann hat. [...] Der wird ja jetzt schon gejagt, obwohl noch keiner weiß, wer es ist", zeigt sie sich mitfühlend.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, TV-Star

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Mutter von Daniela Katzenberger

Instagram / iris_klein_mama Iris Klein im November 2022

